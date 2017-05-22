İmamın hırsızlık tepkisi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'daki bir caminin önündeki kilim ve halılar çalındı. Caminin 30 yıllık imamı Yüksel Kılınçaslan, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki Tepecik Camii'nin imamı, evli ve iki çocuk babası Yüksel Kılınçaslan, bu sabah geldiği ibadethanede, dış bölüme serilerek kullanılan kilim ve halıların çalındığını görünce şaşkına döndü. Kılınçaslan, güvenlik kameralarını izlediğinde iki kişinin gece yarısı gelerek caminin önündeki kilim ve halıları çaldığını gördü. Konudan haberdar edilen polis, hırsızların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntüleri Facebook hesabından paylaşarak hırsızları teşhir eden Kılınçaslan, "Tarihi camimizde, geceleri mağdur olmadan ibadetlerini yapsınlar diye camimizin girişine döşemiş olduğumuz halının başına gelenlere bakın görün ibret alın. Belki bunu basit görenler olabilir ama insanların ibadet etmesi için döşenen bu halıya tenezzül eden bu zibidileri teşhir edip, daha olabilecek büyük hırsızlıkları önleme amacıyla sosyal medyaya duyurulur. Lütfen paylaşalım, prim vermeyelim" diye yazdı.



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