İmam hatip öğrencileri harekat için ‘Fetih Suresi’ okudu

İSTANBUL Gaziosmanpaşa’da Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Barış Pınarı Harekatı’nın başarılı olması için Fetih Suresi okuyup, dua etti.

Okulun uygulama mescidinde bu sabah bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda oluşturmaya çalışılan terör koridoruna karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olması için Fetih Suresi okudu. Öğrenciler ve öğretmenler harekata katılan askerler için dua da etti.



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