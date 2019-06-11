İmam, 25 süs tavuğu besliyor

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde görevli İmam Ramazan Yüksel(35), 25 süs tavuğu besliyor. İmam Yüksel, süs tavuklarının yumurtalarını ise kuluçka için isteyenlere 25 ila 30 lira arasında satıyor.

Evli ve 1 çocuk babası İmam Ramazan Yüksel, 5 yıl önce 2 süs tavuğu alıp, beslemeye başladı. Aradan geçen sürede ise süs tavuklarının sayısı 25'i buldu. Cami ile lojmanının karşısındaki boş araziye yaptığı kümeste süs tavuklarını besleyen Yüksel, "Tavuklarla ilgilenerek günün yorgunluğunu atıyorum. Süs tavuklarımın yumurtalarını önceleri vatandaşlara ücretsiz dağıttım. Yoğun talep olunca da tanesini 25 ila 30 liraya satmaya başladım. Kuluçka için satın alıyorlar. Bu tavukların tanesi şu an 350 ila 500 lira arasında. Normal tavuğa göre süs tavukları daha az yumurtluyor. Bazıları da tavuklarla resim çektirmeye geliyor'' dedi.

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