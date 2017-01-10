İlkokuldaki kantinin çatısı çöktü

MANİSA'da 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Akşemsettin İlkokulu'nun kantininin çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayarak çöktü. Kadın güvenlik görevlisinin kendini son anda dışarı atarak yaralanmazken, çatının, ders saatinde çökmesinin faciayı önlediği belirtildi.

Merkez Şehzadeler İlçesi'nde 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Akşemsettin İlkokulu'ndaki kantinin çatısı, bugün saat 09.00'da yoğun kar yağışı sebebiyle çöktü. Okulda ders saati olması sebebiyle ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatının çöktüğü sırada altında bulunan güvenlik kulübesi de yan yattı. Kulübedeki görevli kadın güvenlik elemanı, kendini son anda dışarı attı. Çatının, ders saatinde çökmesi büyük bir faciayı önlendi.

Korku dolu anları anlatan güvenlik görevlisi Hafize Yüksel, "Bir anda oldu. Güvenlik kulübesi içerisindeydim. Kendimi dışarı attım. Öğrencilerin derste olması faciayı önledi" dedi.



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