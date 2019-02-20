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İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 25 arkadaşı hastaneye kaldırıldı (2)

ÖĞRENCİLERİN SAĞILIK DURUMU İYİ Yiyecekleri ve içeceklerine sıvı yapıştırıcı sıkılması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,...

İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 25 arkadaşı hastaneye kaldırıldı (2)

ÖĞRENCİLERİN SAĞILIK DURUMU İYİ
Yiyecekleri ve içeceklerine sıvı yapıştırıcı sıkılması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen İlkokulundan  mide bulantısı şikayetiyle 25 öğrenci 112 ekipleri tarafından Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  çocuk acil servisine taşınmıştır. Çocukların genel durumları iyi olup, hastanemizde takipleri yapılmaktadır" denildi. Sınıf arkadaşlarının dışlayıp konuşmadığı iddia edilen öğrenci Z.N.'nin (10) kalem kutusunda getirdiği sıvı yapıştırıcıyı, teneffüste arkadaşlarının yiyeceklerine ve içeceklerin sıktığı öne sürüldü.  

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA, ()

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