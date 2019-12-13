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İlkokulda 'dürüstlük manavı' açıldı
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bir ilkokulun koridorunda 'Dürüstlük manavı' açıldı. Manava gelen öğrenciler istedikleri meyveyi alıp, kumbaraya istediği parayı atıyor. Okul yönetimi, manavdan elde edilecek geliri de yetim öğrencilere...
GENEL 13.12.2019, 13:49
ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bir ilkokulun koridorunda 'Dürüstlük manavı' açıldı. Manava gelen öğrenciler istedikleri meyveyi alıp, kumbaraya istediği parayı atıyor. Okul yönetimi, manavdan elde edilecek geliri de yetim öğrencilere harcayacak.
Yenişehir Mahallesi'nde 1200 öğrencisi bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda okul idaresi yerli malı haftasında farkındalık oluşturma kararı aldı. Bu doğrultuda koridora kurulan ve adına 'Dürüstlük Manavı' adı verilen bölüme sepetlerle meyveler bırakıldı. Elma, mandalina, portakal, nar ve kivi gibi meyvelerin bulunduğu manavda öğrenciler teneffüste geliyor. İstedikleri meyveden alan öğrenciler, istedikleri parayı da meyve kasalarının yanındaki kumbaraya atıyor.
Uygulama ile elde edilecek geliri okuldaki yetim öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanmayı hedefleyen okulun müdürü Ferit Akçalı, "Öğrencilerimize dürüstlük ve doğruluğu aşılamak ve farkındalık oluşturmak için okulumuzun koridorunda dürüstlük manavını kurduk. Manavın başında kimse beklemiyor, öğrencilerimiz dilediği gibi istediği meyveleri alıyor ve ücretini kumbaraya atıyor. Manavdan elde edilecek olan gelirle maddi durumu kötü olan yetim öğrencilerimize yardım yapılacak" diye konuştu.
Yenişehir Mahallesi'nde 1200 öğrencisi bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda okul idaresi yerli malı haftasında farkındalık oluşturma kararı aldı. Bu doğrultuda koridora kurulan ve adına 'Dürüstlük Manavı' adı verilen bölüme sepetlerle meyveler bırakıldı. Elma, mandalina, portakal, nar ve kivi gibi meyvelerin bulunduğu manavda öğrenciler teneffüste geliyor. İstedikleri meyveden alan öğrenciler, istedikleri parayı da meyve kasalarının yanındaki kumbaraya atıyor.
Uygulama ile elde edilecek geliri okuldaki yetim öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanmayı hedefleyen okulun müdürü Ferit Akçalı, "Öğrencilerimize dürüstlük ve doğruluğu aşılamak ve farkındalık oluşturmak için okulumuzun koridorunda dürüstlük manavını kurduk. Manavın başında kimse beklemiyor, öğrencilerimiz dilediği gibi istediği meyveleri alıyor ve ücretini kumbaraya atıyor. Manavdan elde edilecek olan gelirle maddi durumu kötü olan yetim öğrencilerimize yardım yapılacak" diye konuştu.
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