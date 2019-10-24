İlkokul öğrencisi, polis motosikleti ıslanmasın diye şemsiyesini örttü
Fethiye (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polis motosikletinin yağmurda ıslandığını gören ve elindeki kırık şemsiyeyi aracın üstüne örterek bunu engellemeye çalışan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca'ya (7), İlçe Emniyet...
Fethiye (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polis motosikletinin yağmurda ıslandığını gören ve elindeki kırık şemsiyeyi aracın üstüne örterek bunu engellemeye çalışan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca'ya (7), İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği'ne bağlı bir ekip, 16 Ekim'de Karaçulha Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu'nda düzenlenen bir programa gitti. Motosikleti okul bahçesinde bırakan ekip, binaya girdi. 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Karaca, motosikletin yağmurda ıslandığını görünce bunu engellemek için elindeki kırık şemsiyeyi aracın üstüne tuttu. Teneffüs boyunca motosikletin ıslanmasını engellemeye çalışan Eylül Karaca'nın çabası okulun güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntüleri izleyen okul idaresi, çiftçilikle uğraşan ailenin 4 çocuğundan biri olan Eylül Karaca'nın bu davranışı İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel'e bildirdi. Süel, bir grup polis ekibi ile dün Karaca'nın sınıfını ziyaret etti. Süel ve beraberindekiler, Karaca'ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye edip, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.
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