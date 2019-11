İlkokul öğrencilerine okuma alışkanlığının önemi anlatıldı

Kitap okumanın önemi ve ülkemizde Kitap Okuma Oranını Çoğaltmak” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşide İSTEK Uluğbey İlkokulu, 3. Sınıf öğrencileri kitap okuma alışkanlığını geliştirmekle ilgili fikirlerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile paylaştı. Belediye Başkanı Yüksel ise çocuklara Kartal’da kurulması planlanan yeni kütüphanenin müjdesini verdi.





İSTEK Uluğbey İlkokulu, 3. sınıf öğrencileriyle Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında “Kitap okumanın önemi ve Ülkemizde Kitap Okuma Oranını Çoğaltmak” konulu söyleşi düzenledi. Programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuşmacı olarak katıldı. Okulun kütüphanesinde 3. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Yüksel, çocuklarla kitap okuma alışkanlığının arttırılması ile çocuklardan bilgi aldı. Okulun kütüphanesinde çocuklarla sohbet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Derslerinize iyi çalışırsanız, güzel güzel kitaplar okursanız yarın sizler de yönetici olabilirsiniz. Belediye yöneticisi de olabilirsiniz, iyi bir sağlık yöneticisi de olabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmalısınız. Bu hedefleri hayal edebilmek için hayal gücünüzü de geliştirecek, fikrinizi de geliştirecek kitap okuma alışkanlığını mutlaka edinmeniz gerekiyor” dedi.





KÜTÜPHANE MÜJDESİ





Gökhan Yüksel, 3. sınıf öğrencileriyle kitap okuma alışkanlığı üzerine sohbet etti. Yüksel, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi için öğrencilerden tavsiyeler alırken, açılışını yakın zamanda gerçekleştirecekleri ‘Eğlenceli Çocuk Kütüphanesi’ isminde kütüphanenin kurulacağının müjdesini verdi.





Söyleşinin ardından Yüksel yaptığı açıklamada, “Çocuklarla kitap okuma heyecanını, mutluluğunu yaşadık. Onlardan kitap okuma alışkanlığını arttırmanın yollarının tüyolarını aldık. Kitap okuma alışkanlığını nasıl arttırabiliriz, hangi kitapları daha heyecanlı okuyorlar onu öğrendik. Kartal Belediyesi olarak yakın zamanda açacağımız ‘Eğlenceli Çocuk Kütüphanemiz’ var. Onun hakkında çocuklarla fikir alışverişi yaptık” dedi.





KASIM AYININ İKİNCİ HAFTASI ‘ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI’





İSTEK Uluğbey Okulları Kampüs Müdürü Özlem İstanbullu, “Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap sevgisini arttırmak üzere kasım ayının ikinci haftası ‘Çocuk Kitapları Haftası’ olarak kutlanıyor. Biz de okulumuzda bunu her zaman kutlamaya özen gösteriyoruz. İSTEK Uluğbey Okullarında 1 hafta boyunca her gün çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kitap konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Her sınıf seviyesinde okudukları kitaplarla ilgili origami çalışmaları yaptılar. Grup çalışması şeklinde Kitap kapağı tasarladılar. Usta masal anlatıcısı konuğumuzla kütüphanede kendi masallarını oluşturdular. Yabancı yazar konuğumuzla yaratıcı yazma atölye çalışması yaptılar. Tüm öğrencilerimiz en sevdikleri kitap kahramanını temsil eden kostümleri tasarladılar. Bugün de Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuğumuz oldu. Çocuklarla okumanın önemi üzerine söyleşi yaptı” ifadelerini kullandı.





KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLER TAVSİYE VERDİ





3. Sınıf öğrencisi Alisa Ada Aydın, “Kartal Belediye Başkanımız, bizlere kitap okumakla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı ve bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili sorular sordu. Ben kitap okumayı sevdirmek için ürünlerin etiketlerine kitap okumakla ilgili kısa cümleler yazabiliriz dedim.” Diyerek söyleşide konuşulanları anlattı.





Nil Hacısalihoğlu, “Ben söyleşide kendi hayalimdeki kitap fuarımdan bahsettim.” diye konuşurken, Hira Özer, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in söyleşide, “Yeni bir kütüphane açılacakmış. Bu kütüphane sadece çocuklar içinmiş, daha çok okulda kütüphaneleri olmayan çocuklar için kütüphane yapılacakmış" diye konuştuğunu söyledi.