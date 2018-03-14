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İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik için kermes

KAYSERİ'de Feridun Cıngıllı İlkokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için, okul bahçesinde kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 3 bin 900 lira Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. Feridun Cıngıllı İlkokulu...

İlkokul öğrencilerinden Mehmetçik için kermes
KAYSERİ'de Feridun Cıngıllı İlkokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için, okul bahçesinde kermes düzenledi. Kermesten elde edilen 3 bin 900 lira Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Feridun Cıngıllı İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermeste, veliler evlerinde yaptıkları yiyecekleri Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla satışa sundu. Okuldaki öğrenciler bugünkü harçlıklarıyla kermesten yiyecek alarak, Mehmetçiğe destek oldu. Feridun Cıngıllı İlkokul Müdürü Lütfü Bolat, etkinlikle ilgili olarak, "4'üncü sınıf öğrencilerimiz, velileri ve öğretmenlerimiz tarafından geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmak üzere kermes düzenleme isteği oldu. Biz de okul idaresi olarak bu olaya olumlu baktık. Velilerimizin kendi el emekleri tarafından ürünlerini okulumuzda öğrencilerimize sattık. Elde ettiğimiz 3 bin 900 liralık gelirin tamamını, Afrin'de bulunan Mehmetçiğimiz için banka hesaplarına yatırdık. Biz de kendilerine maddi ve manevi olarak desteklerimizi sunuyoruz. Allah ordumuzu korusun" ifadelerini kullandı.
Okul Aile Birliği Başkanı Ebru Tural ise "Afrin'de bulunan Mehmetçiklerimiz için kermes düzenledik. Manevi yönden zaten yanlarındayız ama maddi yönden de yanlarında olmak için bu etkinliği düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öğrenciler de, projeyi Mehmetçik Vakfı için düzenlediklerini belirterek, güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

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