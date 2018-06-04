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İlkokul öğrencilerinden geri dönüşümlü sergi

GAZİANTEP'te ilkokul öğrencileri geri dönüşüm atıklarını kullanarak yaptığı nesnelerle sergi açtı. Çeşitli icatlarında bulunduğu sergi büyük ilgi gördü. Doktor Nilüfer Mustafa Özyurt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri evlerindeki...

İlkokul öğrencilerinden geri dönüşümlü sergi
GAZİANTEP'te ilkokul öğrencileri geri dönüşüm atıklarını kullanarak yaptığı nesnelerle sergi açtı. Çeşitli icatlarında bulunduğu sergi büyük ilgi gördü.
Doktor Nilüfer Mustafa Özyurt İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri evlerindeki atıkları kullanarak yüzlerce çeşit eser yaptı. Şişe kapaklarından pervane, karton ve şırıngalardan vinç, ayakkabı kutularından tuval yapan öğrenciler eserlerini okulda sergiledi. Büyük ilgi gören sergiyi anlatan sınıf öğretmeni Mine Bülbül amaçlarının, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Çocuklarımız tamamen evlerindeki atıklarla burada gördüğünüz ürünleri yaptı. En çok eski karton, gazete, dergi ve plastikler kullanıldı. Geri dönüşüm çok önemli. Amacımız çocuklara çevre bilincini kazandırmak, geri dönüşümün önemini anlatmak. Hem böylece ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Çocuklar ileride büyüdüğünde bilinçli bireyler oluyor. Bu sayede çevrelerine katkıda bulunacaklar hem de doğal kaynakların kullanımı azalmış olacak. Bizde sergimizde geri dönüşüme yer verdik."
Öğrenciler ise evlerindeki malzemelerle yaptığı eserlerin büyük beğeni topladığını ifade ederek, çalışmaları yaptıktan sonra evde çok miktarda atık olduğunu fark ettiklerini söyledi.

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