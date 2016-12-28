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İlkokul öğrencileri harçlıklarını Halep'e gönderdi

SAMSUN, () - SAMSUN Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri harçlıklarını toplayarak Halep'e gönderdi. Samsun'un Atakum İlçesi'nde bulunan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencileri harçlıklarını biriktirip, aralarında...

İlkokul öğrencileri harçlıklarını Halep'e gönderdi

SAMSUN, () - SAMSUN Milli Eğitim Vakfı İlkokulu öğrencileri harçlıklarını toplayarak Halep'e gönderdi.
Samsun'un Atakum İlçesi'nde bulunan Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencileri harçlıklarını biriktirip, aralarında toplayarak Halep'e gönderdi. Öğrencilerin topladıkları 400 TL'yi öğretmenleri bankaya yatırdı. Öğrencilerin büyük bir duyarlılık örneği gösterdiğini ifade eden Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Kaya, "Öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirip 400 TL toplamışlar. Az bir miktar da olsa insanlara yardım etmenin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Minik öğrencilerimiz gibi herkesin Halep'te yaşananlara duyarlı olması gerekiyor. Halep'te yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulmasını temenni ediyorum" dedi.
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