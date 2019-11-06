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İlkokul öğrencileri, derse drama eğitimiyle başlıyor

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Proje kapsamında merkez...

GENEL 06.11.2019, 11:04
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Proje kapsamında merkez USO İlkokulu öğrencileri, sabah ders öncesi MAKÜ öğrencilerinin drama etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Doç. Dr. Kenan Demir ve MAKÜ'lü öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi.

MAKÜ Proje Topluluğu sorumlusu Doç. Dr. Kenan Demir ve öğrenciler, kent merkezindeki ilkokulları sabahları ders başlamadan önce ziyaret ederek, öğrencilerle çeşitli eğitici oyunlar oynuyor. Etkinlikler sayesinde hem çocukların güzel vakit geçirmesi hem de iletişim becerilerinin gelişmesi sağlıyor. MAKÜ'lü öğrenciler ise üniversitede öğrendiklerini pratiğe dökerek kendilerini öğretmenliğe hazırlıyor.

'ÇOCUK DEMEK OYUN DEMEK'

MAKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Demir, okullarda çocukların oyunla eğitime alınmadığını, sürekli sıralara oturmak zorunda kaldığını söyledi. "Çocuk demek, oyun demek" diyen Doç. Dr. Demir, MAKÜ Proje Topluluğu ekibi olarak ilkokul öğrencilerini okulun dışına, bahçeye çıkararak eğitsel oyunlarla iletişim becerilerini, tanışma kaynaşma becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Proje topluluğunda eğitim fakültesinin her bölümünden öğrenciler olduğunu anlatan Doç. Dr. Demir, "Öğretmen adaylarımız okullara gelip hem tecrübe kazanıyor hem de öğrencilerin güzel vakit geçirmesini sağlıyor" dedi. MAKÜ Proje Topluluğu olarak geçen yıl 51 proje yaptıklarını belirten Doç. Dr. Demir, "Bu şekilde yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye ulaştık. Ankara, Antalya, Muğla'ya giderek çalışma yaptık. Dolayısıyla öğrencilerimiz üniversitede öğretmenlik adına öğrendiklerini doğrudan doğruya okullarda uyguluyor. Böylelikle öğrendikleri teorik bilgiyi pekiştirmiş oluyor" diye konuştu.

'FAKÜLTEDE ÖĞRETİLENLERİ OKULLARDA UYGULUYORUZ'

MAKÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Deniz Kocabaş ise, "Drama liderliği eğitimi alıyorum. Fakültede bize öğretilenleri okullara gelerek öğrencilere uyguluyoruz. Öğrencilerin mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Sınıfta, sırada sadece dinleyerek ders öğrenmek yerine kendileri bir şeyler yapınca çok daha güzel öğrenebiliyorlar" dedi. USO İlkokulu Müdürü Nuri Düden de hayatın kendisinin drama olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz sabahleyin drama etkinliğinden sonra derslere daha zevkle girdi. Bu etkinlik MAKÜ ile işbirliğimizin güzel bir örneğini teşkil ediyor. Üniversite rektörlüğüne, öğrencilerine ve Doç. Dr. Kenan Demir'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Düden, yıl boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini de belirtti.

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