İlköğretim ve üniversite öğrencileri denizi temizledi

FOÇA(İzmir), () - FOÇA Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilköğretim öğrencileri denizden çöp topladı.

Foça Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencileri, çevre ve deniz kirliliği konusunda ilköğretim öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında bir araya gelen üniversite öğrencileri ve Bedia Midilli İlkokulu öğrencileri, Küçükdeniz Liman bölgesinde çevre temizliği yaptı. Küçük öğrenciler sahile vuran çöpleri temizlerken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 9 ve Foça Dalış Merkezi'nden 12 dalgıç, sualtı temizliği yaptı.

Denizden çıkarılan atıklar Demokrasi Meydanı'nda sergilendi. Proje hakkında konuşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 'Özellikle üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde en büyük miraslarımızdan bir tanesi denizlerimiz ve çevremiz. Bu sebeple çevremizi ve denizlerimizi koruyup, gelecek nesillere de temiz ve sağlıklı biçimde bırakmamız gerekiyor" dedi.

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