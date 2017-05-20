İSTANBUL,() Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Sözcü gazetesinin sahibi ve bazı çalışanlarına yönelik soruşturması hakkında açıklama yaptı. Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Sözcü Gazetesi'ne yapılanı anlamıyorum ve doğru bulmuyorum" dedi.
İlker Başbuğ "Sözcü Gazetesi'ne yapılanı anlamıyorum ve doğru bulmuyorum"
İSTANBUL,() Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Sözcü gazetesinin sahibi ve bazı çalışanlarına yönelik soruşturması hakkında açıklama yaptı. Başbuğ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Sözcü Gazetesi'ne...
20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:48
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