İlker Başbuğ, Bodrum'da kitaplarını imzaladı

GENELKURMAY eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Bodrum'da düzenlenen imza gününde okur ve sevenleriyle bir araya geldi.

Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenen programda kitaplarını imzaladı. Okurları ve sevenleri, Başbuğ'a aldıkları kitapları imzalatabilmek için saatler öncesinden kuyruk oluşturdu. Başbuğ, Nisan ayında Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan 'Osmanlı'dan Cumhuriyete Güç Odaklarının Mücadelesi' isimli kitabını ayrıca önceden yazdığı diğer eserlerini de okurları için imzaladı. Başbuğ, kitaplarını imzalarken, kısa süreli sohbet de etti. Vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

KİTABI ANLATTI

Kitabın hazırlık süreci ve içeriğiyle ilgili basın mensuplarına bilgi veren Başbuğ, sivil- askeri ilişkileri üzerine kitap yazması için öneri gelince çalışmaya başladığını ifade etti. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren merkezin yanında ve karşısında güç odaklarının hep var olduğunu belirten Başbuğ, "Bu güç odakları arasındaki mücadele üzerinde bir kitap yazmanın uygun olacağını düşündüm. İşte bu kitap, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. İlginç bir kitap olduğunu değerlendiriyorum. Nisan ayında yayınlanmıştı kitap. Bugüne kadar oldukça olumlu geri bildirim aldık. İmkan olursa kitap 1923'te duruyor. 1923'ten sonraki süreci yazmaya devam edeceğiz. Burada anlatmak istediğimiz şu, okuyuculara vermek istediğimiz mesaj şu aslında. Fazla şey değişmiyor. Olaylar maalesef hep tekerrür ediyor. Aynı şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla hep şunu söylüyoruz. Bugünü hatta yarını iyi anlayabilmek için her şeyden evvel geçmişi iyi bilmek lazım. Özellikle bu siyasetçiler açısından da çok önemli, yöneticiler açısından da çok önemli. Tarihi kulvarda yeterli bilgiye sahip olmayanların, gerçekten geleceğe yönelik ve bugünkü karşılaşılan sorunlara yönelik, sağlıklı çözümler üretilmesi pek kolay değil. Onun için diyoruz ki bugünü ve yarını anlamak istiyorsanız, her şeyden evvel dünü anlayın. Düne bakın, bu kitap bu konuyu imkanları dahilinde dile getiriyor. Okuyuculara faydalı olmaya çalışıyor" dedi.

Osmanlı'dan Cumhuriyete Güç Odaklarının Mücadelesi kitabının 10. kitabı olduğunu belirten Başbuğ, Azerbaycan'dan da teklif geldiği bazı kitaplarının Azeri ve Rus diline çevrileceğini söyledi.



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