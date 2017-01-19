İlker Başbuğ, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti

GENELKURMAY eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Çanakkale'nin Biga İlçesinde, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti.Çanakkale'ye Biga Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen emekli Orgeneral İlker Başbuğ, dün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 'Atatürk' konulu söyleşiye katıldıktan sonra aynı akşam Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Mucize' isimli oyunu izledi.Emekli Orgenaral Başbuğ'un yazdığı oyunun ilk perdesinde Biga'nın Bahçeli Köyü'nden olan Mehmet Çavuş'un hikayesi anlatıldı. Başbuğ, oyun sonunda yaptığı konuşmada, Mehmet Çavuş'un Bigalı olduğunu bilmediğini ve oyun sırasında CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'tan öğrendiğini söyledi.Başbuğ, bugün Başkan Işık ile Bahçeli Köyü'ne gidip Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti, başında dua okudu. Başbuğ ve Başkan Işık'ı Bahçeli Köyü'nde Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, dernek yöneticileri ve köylüler karşıladı. Ardından köydeki Mehmet Çavuş Müzesi gezildi. Ziyaret sırasında hatıra defterini imzalayan İlker Başbuğ, aynı zamanda Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren'e madalya, müzede sergilenmek üzere dernek başkanına ise Atatürk portresi hediye etti.İlker Başbuğ ziyaret sırasında çok önemli bir bilgiyi de şu ifadelerle paylaştı:"Bigalı Mehmet Çavuş; Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanıdır. Onun bu kahramanlığı Türk askerine Mehmetçik denmesine ilham kaynağı olmuştur. Mehmetçiğin isim babasıdır."Müze hakkında bilgiler alan İlker Başbuğ, hatıra defterine ise şu satırları yazdı:"Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanlarından Mehmet Çavuş'un doğduğu ve yaşadığı Bahçeli Köyünü ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Mehmet Çavuş'un kabrini ve adına yapılan Müzeyi de gördük. Mehmet Çavuş'un kabri ve müzenin onun tarihi kişiliğine uygun ve saygın şekilde yapılmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir defa daha saygı ile eğiliriz."Başbuğ, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.