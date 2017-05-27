Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

İlker Ayrık FOX'ta

  İSTANBUL,() Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık,FOX ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı, ilk olarak yaz sezonunda iki farklı programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor! İLKER AYRIK’TAN ÇİFTE SÜRPRİZ Gerçekleştirdiği...

İlker Ayrık FOX'ta

 

İSTANBUL,() Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık,FOX ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı, ilk olarak yaz sezonunda iki farklı programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

İLKER AYRIK’TAN ÇİFTE SÜRPRİZ

Gerçekleştirdiği projelerle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Ayrık, Pervasız Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği eğlenceli bir şov programı ve Ramazan ayından itibaren Ana Haber Bülteni’nden sonrayayınlanacakskeç programı ile ekrana gelecek.

ÖZLEM BİTİYOR

Ünlü sunucu, farklı karakterler canlandırdığı “Saatli İlker Ayrık Takvimi” adlıskeç programı ile Ana Haber’in ardından her gün izleyici karşısına çıkarken, çocukların birbirinden eğlenceli şovlar sergilediği ve ailelerinin de yer alacağı “10 Numara 5 Yıldız” isimli şov programı için de hazırlıklarına devam ediyor.

İlker Ayrık, FOX yaz ekranındaizleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. “Saatli İlker Ayrık Takvimi” tanıtımını izlemek için: https://goo.gl/N0NqVC

(FOTOĞRAF)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246