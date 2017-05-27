İlker Ayrık FOX'ta

İSTANBUL,() Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık,FOX ile uzun soluklu bir anlaşmaya imza attı, ilk olarak yaz sezonunda iki farklı programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

İLKER AYRIK’TAN ÇİFTE SÜRPRİZ

Gerçekleştirdiği projelerle izleyicinin büyük beğenisini kazanan Ayrık, Pervasız Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği eğlenceli bir şov programı ve Ramazan ayından itibaren Ana Haber Bülteni’nden sonrayayınlanacakskeç programı ile ekrana gelecek.

ÖZLEM BİTİYOR

Ünlü sunucu, farklı karakterler canlandırdığı “Saatli İlker Ayrık Takvimi” adlıskeç programı ile Ana Haber’in ardından her gün izleyici karşısına çıkarken, çocukların birbirinden eğlenceli şovlar sergilediği ve ailelerinin de yer alacağı “10 Numara 5 Yıldız” isimli şov programı için de hazırlıklarına devam ediyor.

İlker Ayrık, FOX yaz ekranındaizleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. “Saatli İlker Ayrık Takvimi” tanıtımını izlemek için: https://goo.gl/N0NqVC

(FOTOĞRAF)