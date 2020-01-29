İlk yardım müdahalelerinde yapılması gerekenler

Büyük can kaybı ya da yaralanmalarla sonuçlanan deprem ve doğal afetlerin ardından hayati konulardan biri de ilk yardım uygulamaları. Afetler sonrası ilk yardım, bu konuda eğitim almış uzmanlar ve arama-kurtarma ekipleri tarafından uygulansa da tüm bireyler için temel seviyede ilk yardım bilgisine sahip olmak önem taşıyor. İlk Yardım Eğitmeni Barış Çakar, deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılara müdahalede, ilk yardımın temel kurallarını bilmenin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Barış Çakmar, Türkiye’yi yasa boğan Elazığ ve Malatya depremi sonrası yeniden önem kazanan afet sonrası ilk yardım uygulamaları hakkında önemli noktaları vurguladı.

"PANİK YAPILMAMALI, ÖNCE GÜVENLİK SAĞLANMALI"

Deprem sonrası enkaz altında kalan yaralılara müdahalede ilk yardımın temel kurallarını bilmenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Çakmar, enkaz altından yaralı çıkarırken her şeyden önce müdahalede bulunan kişinin kendi can güvenliği ve çevre emniyetinin sağlandığından emin olması gerektiğini söyledi.

Bulunulan ortamda ilk yardım konusunda eğitimli bir kişi varsa ilk müdahaleyi ona bırakıp destek personeli konumuna geçerek yardımcı olunmasını vurgulayan Barış Çakmar, şunları aktardı:

“Öncelikle panik yapmadan soğukkanlı davranılmalı ve çevrede bulunanları da sakinleştirecek şekilde hareket edilmeli. Çevresel tehlike yaratabilecek gaz, elektrik kaçağı gibi durumlar kontrol altına alınmalı. Enkaz altındaki yaralının mutlaka boyun tespiti yapılmalı, varsa tıbbi boyunlukla yoksa elimizdeki imkânlarla boyun hareketsiz, sabit hale getirilmeli. Enkazdan bu şekilde çıkarılan yaralı, durumunu daha da kötüleştirmeyecek şekilde dikkatle taşınmalı ve vakit kaybetmeden ilgili sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verilmeli.”

TEMEL KURALLAR HAYAT KURTARIR

İlk Yardım Eğitim Merkezi Eğitmeni Çakmar, ilk yardımın temel kurallarını şöyle özetledi:

"Yaralı ya da hastanın bulunduğu yerin gaz, elektrik vb. kaçağı gibi tehlike içerip içermediğini saptayın. Yaralı ya da hastanın tehlikeli bölgeden çıkarılması, ilk yardımın daha uygun koşullarda yapılacağı yere aktarılması veya ambulansa nakli sırasında, yaralanma ya da hastalığın durumuna uygun ve durumu kötüleştirmeyecek şekilde taşıyın. Birden çok yaralı veya hasta olduğu durumlarda müdahale öncelik sıralamasını dikkatle yapın ve buna uyun. Hasta veya yaralının solunum, doluşum, kanama, şok, bilinç gibi yaşamsal öneme ait durumlarına öncelik verin. Olayı haber vererek gerekli sağlık, itfaiye, güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmeleri sağlanmalı."

Çakmar, afet ya da kazalar sonrası hayati önem taşıyan ilk yardımın öncelikle konunun uzmanlarınca yapılması ancak bir görevlinin bulunmadığı anlarda ilk yardımın temel kurallarının vatandaşlarca da bilinmesinin can kayıplarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.