İlk müdahaleyi doktor başkan yaptı

İZMİT (Kocaeli), () - DOKTOR olan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, cami avlusunda baygınlık geçiren Ahmet Aydın'a (56) ilk müdahalede bulundu. Ahmet Aydın, Nevzat Doğan'ın müdahalesi ile kendine geldi.

Çocuk hastalıkları uzmanı olan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yenidoğan Mahallesi esnaflarından Yaşar Türk'ün cenaze namazına katıldı. Yeşil Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ahmet Aydın isimli vatandaşın rahatsızlandığını gören Nevzat Doğan yardıma koştu. Nevzat Doğan cami avlusunda baygınlık geçiren Ahmet Aydın'ı bir banka yatırarak, kontrolde bulundu. Ahmet Aydın, Nevzat Doğan'ın müdahalesi ile kendisine geldi. Nevzat Doğan, gelen sağlık ekibine Ahmet Aydın'a yaptığı müdahale hakkında bilgi verdi. Ahmet Aydın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



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