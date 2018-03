İlk leyleği görene bir çuval un

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geleneği bu yıl da bozmadı, ilk leyleği görerek haber veren kişiye bir çuval un hediye etti.

EKODOSD, her yıl leyleklere dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 'İlk leyleği gör, 1 çuval un al' kampanyası düzenliyor. Söke'nin Burunköy Mahallesi'ne gelen ilk leyleği gören Tayfun Sürücü, bu yıl ödülü kazandı. EKODOSD Bahattin Sürücü, kampanyanın gelecek yıllarda da süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"Derneğimizin her yıl gerçekleştirdiği leyleklere karşı farkındalık yaratmak ve duyarlılığa teşvik etmek için köylerde ilk leyleği görüp haber veren kişilere '1 Çuval Un Kampanyası' bu yıl da devam etti. Aşağı Büyük Menderes Havzası'nın leylek köylerinde, ilk leylek Söke'ye bağlı Burunköy'e geldi. Leyleği ilk gören kişi Tayfun Sürücü oldu. Güneyyaka Köyü'nden bir doğasever olan Tayfun Sürücü, Burunköy'den geçerken leyleğin geldiğini haber vererek 1 çuval unu kazandı. Leyleklerin gelmeye başladığı bugünlerde yöredeki birçok insan gökyüzüne bakmaya başladı. Burunköy'den sonra Avşar'dan Mehmet Tekin, Gölbent Köyü'nden Hatice Tomruk leyleklerin geldiğini duyurdu. Bu kişilere de EKODOSD tarafından birer çuval un verilecek" dedi.

LEYLEK SEVGİSİ AŞILANIYOR

Başkanı Sürücü, 2004 yılından bu yana leylekleri izleme ve koruma çalışmaları yaptıklarını, 2010 yılından itibaren de İzmir'deki Ege Üniversitesi işbirliğiyle Aşağı Büyük Menderes Havzası köylerinde leylek yavrularını halkaladıklarını belirterek, "Yapılan halkalama çalışmaları ile leyleklerin Afrika'dan dönüp-dönmedikleri, aynı alana mı yoksa farklı alanlara mı gittikleri, kaç yıl yaşadıkları, beslenme alanlarındaki değişimler belirlenebilmekte. Halkalama çalışmaları leylek köylerinde bu yıl da sürdürülecek. Her geçen yıl köylerde yaşayan vatandaşların leyleklere olan ilgisi ve bilinçlenmesi artıyor. Çocukların çok ilgisini çeken bu çalışmalar, leylek sevgisini de aşılıyor" diye konuştu.

Leyleği ilk gören Tayfun Sürücü ise "Benim amacım un çuvalını almak değil, 1 yıl sonra leyleğin gelmesinin sevincini paylaşmaktı. Ben de EKODOSD'la bu sevincimi paylaştım. Sağ olsun onlar da yapmış oldukları kampanyayla bana 1 çuval un verdiler" dedi.



