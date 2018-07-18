Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

İlk kez memleketlerine gelen öğrenci grubuna 'boz ayı' sürprizi

BURSA'dan memleketleri Artvin'in Şavşat ilçesini ziyarete gelen ortaokul ve lise öğrencileri, bölgedeki gezileri sırasında karşılarına çıkan boz ayı nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler, bir süre kaçmadan duran ayıyı cep telefonu...

İlk kez memleketlerine gelen öğrenci grubuna 'boz ayı' sürprizi
BURSA'dan memleketleri Artvin'in Şavşat ilçesini ziyarete gelen ortaokul ve lise öğrencileri, bölgedeki gezileri sırasında karşılarına çıkan boz ayı nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Öğrenciler, bir süre kaçmadan duran ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.
Bursa'da oturan fakat bugüne kadar memleketleri olan Şavşat'ı görme imkânı bulmayan ortaokul ve liselilerden oluşan 35 kişilik öğrenci grubu, düzenledikleri gezi programıyla ilçeye geldi. Öğrenciler, ilçede 2 bin 950 rakımlı Taşlı Yaylası'na çıkarak burada yaşatılan hayvancılık, ot kesme, yayık yayma gibi birçok geleneği yerinde gördü, muhteşem doğanın keyfini çıkardı.
Öğrenci grubu, yayladan dönerken ise yamaçta boz ayı ile karşılaştı. Ayıyı görünce büyük heyecan yaşayan öğrenciler, bu anları cep telefonu kamerası ile ölümsüzleştirmeye çalıştı. Öğrenciler ayrıca, ayıya 'Ne haber kanki' diye seslendi.
'ÇOCUKLARIMIZ HEYECAN YAŞADI'
Öğrenciler, gezinin en unutulmaz anının ayı ile karşılaşmaları olduğunu söyledi. Geziye katılan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, öğrencilerin ayıyı görmesiyle heyecanlandıklarını ifade ederek, "Öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte boz ayıyı gördük. Çocuklarımız çok büyük bir heyecan yaşadı. Boz ayının yolun hemen kenarında hiç ürkmemesi ve uzaklaşmaması bu memlekette insanımızın ne kadar doğa ile iç içe olduğunu gösterdi. İnsanımız doğaya ve ekolojik dengeyi sağlayan bütün canlılara ne kadar insancıl davrandığının göstergesidir" dedi.
'BİR ANDA ADRENALİN YÜKSELDİ'
Öğrencilerden Ersin Yeni de yaşananlar üzerine adrenallerinin yükseldiğini anlatarak, "Biz ve getirdiğimiz öğrenci kardeşlerimiz ömürlerince unutamayacakları bir an yaşadılar. Boz ayı adeta 3-5 metre mesafede dakikalarca bizlere poz verdi. Herkes büyük bir heyecan yaşadı. Herkeste bir anda adrenalin yükseldi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325