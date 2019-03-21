İlk kez Hintli bir hava yolu şirketi İstanbul uçuşlarına başladı

Enver ALAS / İSTANBUL () HİNDİSTAN merkezli IndiGo Havayolları, Yeni Delhi-İstanbul arasında karşılıklı tarifeli seferlere başladı. İlk kez Hintli bir havayolu şirketinin Türkiye uçuşlarına başlatmasının ardından ilk sefer dün Yeni Delhi-İstanbul arasında gerçekleşti. IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, "İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

IndiGo Havayolları'nın İstanbul seferlerinin başlatılması nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Willy Boulter, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, IndiGo İstanbul Terminal Müdürü Ejder Alper ile bazı davetliler katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, Yeni Delhi İstanbul uçuşlarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye’de bulunduğumuz için çok mutluyum. İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

Boulter, açılışı 29 Ekim'de yapılan istanbul Havalimanı'nın önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı, sadece Türkiye için değil dünya havacılığı için önemli bir yatırım. Oraya geçtiğimizde günde 1 olan sefer sayımızı günde 2’ye çıkaracağız" diye konuştu.

"CODE SHARE YAPILAN İLK YABANCI FİRMA THY OLDU"

Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan 'code share' (ortak uçuş anlaşması hakkında bilgi veren Willy Boulter, "THY ile ortak uçuş ( Code Share) anlaşması yaptığımız için çok mutluyuz. THY bizim code share yaptığımız ilk yabancı firma oldu. THY, Delhi’den 6 noktaya uçuş yapacak biz de İstanbul’dan 24 noktaya uçuş yapacağız. Bu bizim için çok güzel bir şey." dedi.

"HİNTLİ YOLCULARI TAŞIMAK İÇİN KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Boulter, zengin Hintlilerin özellikle düğün yapmak için Türkiye’yi tercih etmeleri hakkında bir soru üzerine, "Türkiye’de düğün yapmak için çok güzel yerler var. Bu amaçla gelecek Hintli yolcuları taşımak için kendimize güveniyoruz. Uçuşlarımız başladıktan sonra bu amaçla gelen vatandaşları da taşıyacağız. Şu anda İstanbul’a sefer yapacağız. Buna odaktandık. İlk uçuşumuza göre bizim için iyi bir rakam. Türkiye ve Hindistan arasında turist ve iş amaçlı gelin giden yolcular var" ifadelerini kullandı.

İLK UÇUŞTA 178 YOLCU

Öte yandan terminaldeki etkinliğin ardından IndiGo Havayolları'nın ilk Yeni Delhi-İstanbul seferini yapan uçağı 18.15 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. 178 yolcusuyla ilk seferi yapan uçak, bir havacılık geleneği olan su takı ile karşılanırken, yolculara terminalde lokum ve çiçek verildi.

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