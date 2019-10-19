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İlk hasat zeytinyağı 13 bin 500 TL’ye satıldı, geliri Mehmetçiğe bağışlandı
ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl 1’incisi düzenlenen Geyikli Zeytin Hasat Şenliği'nde, ilk zeytin hasadından elde edilen 1 litrelik zeytinyağı açık artırmayla 13 bin 500 TL’ye satıldı. Elde edilen gelir ise...
GENEL 19.10.2019, 12:33
ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde bu yıl 1’incisi düzenlenen Geyikli Zeytin Hasat Şenliği'nde, ilk zeytin hasadından elde edilen 1 litrelik zeytinyağı açık artırmayla 13 bin 500 TL’ye satıldı. Elde edilen gelir ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi’nde 17-18 Ekim tarihleri arasında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ezine Kaymakamlığı, Geyikli Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğince, Geyikli Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi. Şenliğin açılışı Geyikli Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere bisiklet hediye edildi. Dün sona eren şenliğin 2’nci gününde ise, sembolik zeytin hasadı yapıldı. Dualar eşliğinde toplanan zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen bir litrelik zeytinyağı şişelendikten sonra açık artırmayla 13 bin 500 TL’ye satıldı. Satıştan elde edilen gelir ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Geyikli Zeytin Hasat Şenliği’nin bu yıl 1’incisinin düzenlendiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Geyikli Zeytin Hasat Şenliğimiz’de ilk zeytin hasadındaki ilk ürünümüzü açık artırmayla 13 bin 500 TL’ye sattık. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz bu gelirimizi ise Mehmetçik Vakfı’na bağışladık” dedi.
Şenliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskederoğlu, Ezine Belediye Başkanı AK Partili Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, daire müdürleri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi’nde 17-18 Ekim tarihleri arasında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ezine Kaymakamlığı, Geyikli Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğince, Geyikli Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi. Şenliğin açılışı Geyikli Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere bisiklet hediye edildi. Dün sona eren şenliğin 2’nci gününde ise, sembolik zeytin hasadı yapıldı. Dualar eşliğinde toplanan zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen bir litrelik zeytinyağı şişelendikten sonra açık artırmayla 13 bin 500 TL’ye satıldı. Satıştan elde edilen gelir ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Geyikli Zeytin Hasat Şenliği’nin bu yıl 1’incisinin düzenlendiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Geyikli Zeytin Hasat Şenliğimiz’de ilk zeytin hasadındaki ilk ürünümüzü açık artırmayla 13 bin 500 TL’ye sattık. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz bu gelirimizi ise Mehmetçik Vakfı’na bağışladık” dedi.
Şenliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskederoğlu, Ezine Belediye Başkanı AK Partili Güray Yüksel, Geyikli Belediye Başkanı AK Partili Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, daire müdürleri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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