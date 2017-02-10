İlk darbe girişimi davasında bir kişi daha tahliye oldu

İSTANBUL'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen polisleri veya vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddiasıyla aralarında helikopter pilotlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 29 polis hakkında açılan ilk darbe girişimi davasında, bir polis daha tahliye oldu. Tutuksuz sanıklardan bir kişinin ise "Bylock" kullandığı gerekçesiyle celse arasında tutuklandığı belirlendi.

52 TANIK DİNLENDİ



İlk duruşmaları Aralık ayında Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yapılan davanın, bu hafta yapılan duruşmaları Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 4 gün süren duruşmalarda mahkeme heyeti, soruşturma sürecinde bilgilerine başvurulan 50 kişiyi tanık olarak dinledi. Son gün ise, sanık ve avukatları, tahliye ve tanık dinletme taleplerinde bulundu. Ara kararını veren mahkeme heyeti, bazı sanıkların tanık dinletme taleplerini redederken, bazı sanıkların ise tanık dinletme taleplerini kabul etti. Duruşmalara gelmeyen bazı tanıkların ise zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Murat Dursun'un ise delil durumu ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. 16 tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 4 Nisan'a ertelendi.



Silivri'de görülen ilk duruşmada ise 8 polis tahliye edilmişti.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından düzenlenen iddianamede, 21 polis hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 8 polisin ise, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istendi.