İlk Adalet Nöbeti'ndeki olaylı müdahaleye ilişkin 9 avukat hakim karşısına çıktı

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, () CUMHURİYET Gazetesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için 6 Nisan 2017'de başlatılan ve bugün 67'nci haftasına giren Adalet Nöbeti'nin ilkinde yaşanan polis müdahalesinde gözaltına alınan ve nöbete katılan 9 avukatın yargılanmasına başlandı. Sanık avukat Kemal Aytaç, "Bu olaylı ilk nöbetten sonra 66 kez adalet nöbeti eylemi yapılmıştır" diyerek beraat talep etti. Diğer avukatlar da eylemin barışçıl olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık avukatlar Gökmen Yeşil, Kıvanç Kayaoğlu, Kemal Aytaç, Hatice Nur Gök, Özge Serdar katıldı.

Sanık avukat Kemal Aytaç, olay tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon nedeniyle gazetecilerle birlikte 3 avukatın gözaltına alınarak tutuklandığını hatırlatarak "Biz bu hukuksuz ve keyfi uygulamaya yönelik nasıl bir tepki geliştirebiliriz diye düşündük. Yakamıza tutuklu arkadaşlarımızın fotoğraflarını takarak sessiz bir şekilde adliye atriumunda bir süre bekledik. Daha sonra adliye dışında basın açıklaması yapmaya karar verdik. Bu sırada güvenlik görevlileri orantısız güç kullanarak sert müdahale ile adliye dışına çıkarıldık. Bu müdahalede iki arkadaşımız ciddi şekilde yaralandı. Vücutlarında kemik kırığı oluştu. Diğer katılımcılardan da yaralananlar oldu. Emniyet amirine bu durumun hukuksuz olduğunu söyleyince 'Bana seni de gözaltına alırım' deyip gözaltına aldı. Bu arkadaşlar adalet nöbetine katılmışlardır. Bu olaylı ilk nöbetten sonra 66 kez adalet nöbeti eylemi yapılmıştır. Sonraki adalet nöbetlerinde herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Beraatıma karar verilsin" dedi.

Sanık avukat Gökmen Yeşil de "Eylemlerimiz suç değildir. Biz ülkedeki haksızlıklara karşı adaletin sağlanması bakımından bu tarz bir eylemde bulunduk. Barışçıl bir eylemdir. Polis müdahalesinde burnum kırılmıştır" diyerek beraatını talep etti. Sanık avukat Hatice Nur Gök de olaylar sırasında bir kadın polisten tokat yediğini, makul müdahalenin ötesinde müdahale edildiğini söyleyerek beraatını istedi. Avukat Kıvanç Kayaoğlu da yere yıkılıp çamurda sürüklenerek gözaltına alındığını söyleyerek "Sessiz barışçıl bir eylem yapmaktaydık. Eylemimiz suç teşkil etmez. Beraatımı talep ederim" dedi. Sanık avukat Özge Serdar da polisin suç işlediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanıkların avukatlığını yapan Cumhuriyet Gazetesi davasında hüküm alan avukat Akın Atalay söz alarak "Yargılanan arkadaşlarım bize karşı yapılan haksızlığa karşı böyle bir eylem gerçekleştirmişlerdir. Avukatlık mesleği gereği haksızlığa karşı tepki göstermek mesleğimizin doğası gereğidir. Haksızlık ve adaletsizliklere karşı yapılan bu eylemin suç olması düşünülemez. Bu nedenle müvekkillerimin beraatını talep ederim" dedi. Yine Cumhuriyet davasında hüküm giyen avukat Bülent Utku da sanıklar için beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanıkların savunmalarının tamamlanması ve polislerin tanık olarak dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık avukatlar Gökmen Yeşil, Erkan Sabri Ünüvar, Kemal Aytaç, Diren Yeşil, Hatice Nur Gök, İsmail Anıl Başoğlu, Kıvanç Kayaoğlu, Özge Serdar, Sevinç Sarıkaya'nın "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapisleri isteniyor.