İlik kanserinden vefat eden genç kadın Ordu’da toprağa verildi

Nedim KOVAN/GÜLYALI(Ordu), () – İSTANBUL'da yaşayan 6 ay önce anne olduktan sonra kemik iliği kanserine yakalananan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 28 yaşındaki Belgin Yılmaz Cörüt Ordu'nun Gülyalı İlçesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İstanbul İkitelli'de yaşayan Belgin Yılmaz Cörüt, 28 Mart 2015'te Abdullah Cörüt ile evlendi. Bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Belgin Yılmaz Cörüt, 6 ay önce anne oldu. Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye başvuran genç kadına kemik iliği kanseri teşhisi konuldu. İlik nakli yapılan ve bir süredir tedavi gören Belgin Yılmaz Cörüt, Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Belgin Yılmaz Cörüt’ün Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Erdal Öztürk'ün de yeğeni olduğu belirtildi.

Belgin Yılmaz Cörüt'ün cenazesi İstanbul’dan memleketi Ordu'nun Gülyalı İlçesi’ne getirildi. İlçeye bağlı Kestane Mahallesi'ndeki Ambarcılı Merkez Camii’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Cörüt’ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



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