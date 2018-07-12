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İlik kanseri Hasan için sıraya girdiler

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kol ve ayaklarındaki şişlik nedeniyle götürüldüğü hastanede ilik kanseri teşhisi konulan Hasan Dölek (2) için kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Erdemli halkı minik Hasan'a uygun iliğin bulunması...

İlik kanseri Hasan için sıraya girdiler
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kol ve ayaklarındaki şişlik nedeniyle götürüldüğü hastanede ilik kanseri teşhisi konulan Hasan Dölek (2) için kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Erdemli halkı minik Hasan'a uygun iliğin bulunması için kan bağışı sırasına girdi.
Erdemli'de bir süre önce Hasan Dölek'in kol ve ayaklarında şişlik oluştu. Babası tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen Hasan'a, ilik kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, Hasan'a ilik nakli yapılması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Erdemli'de Hasan Dölek için kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde kurulan kan alım noktasında konuşan baba Hüseyin Dölek (37), "Bir hafta önce Hasan'ın el ve ayaklarında hafif şişlik, göz çevresinde şişlik meydana geldi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdüm. Bütün testleri yapan doktorlar, ilik kanseri teşhisi konulduğunu söylediler. Kesin tedavisi ilik nakliyle olacak. Uygun doku arıyoruz. Akrabalarımızda da tarama yapıldı, uygun nakil bulamadık. Onun için il genelinde kök hücre arayışına başlanıldı" dedi.
Kök hücre için Kızılay'a başvurduklarını belirten Hüseyin Dölek, "Kızılay da bir kampanya yapılabileceğini haber verdi. Kampanyanın sadece benim çocuğuma değil, ilik nakli bekleyen hastalara umut ışığı olacağını düşünüyorum. Herkes mutlaka kan bağışında bulunmalı. Bu kanlar sadece benim çocuğum için değil, birçok umut bekleyen hastalar için de bir umut ışığı olacaktır" diye konuştu.
Küçük Hasan'a uygun iliğin bulunması için kan verme sırasına giren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Alınan kanlarda uygun doku bulunduğu takdirde Hasan'a ilik nakli uygulanabileceği belirtildi.

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