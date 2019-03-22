İlgezdi: Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ten ve onun ilkelerinden asla vazgeçilemez

İSTANBUL, () -CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, ilçedeki mahallelerde seçim yarışına giren muhtar ve aza adaylarıyla buluştu. Programda konuşan İlgezdi, “Bu ülkede bizim ve çocuklarımızın asla vazgeçmeyeceği bir şey var. Bu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve onun ilkeleridir” dedi.

CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir’in 17 mahallesi’nde muhtarlık ve azalık görevlerine talip olan adaylarla buluştu. Düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Battal İlgezdi, “Önümüzdeki seçimde yarışa girecek tüm muhtar ve aza adayı arkadaşlarım, hepinize başarılar diliyorum. 31 Mart akşamı belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve azalar sandıktan çıkan sonuçla belirlenecek. Demokrasinin en güzel özelliği burada. Yarışıyoruz, sonuçta kazanan demokrasi oluyor. Cumhuriyet’in hemen ardından demokrasiye geçildi. Bu ülkede bizim ve çocuklarımızın asla vazgeçmeyeceği bir şey var. Bu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet ve onun ilkeleridir” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN SONRA SÖYLEDİĞİNİZ ŞEYLERDEN PİŞMANLIK DUYMAMAMIZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 2018’in Haziran ayında yapılıp, bittiğini belirten İlgezdi, “31 Mart’ta sadece yerel seçimler yapılacak. Bu anayasal olarak her 5 yılda bir yapılan sıradan bir seçim. Bunu başka bir noktaya çekmeye gerek yok. Siyasi olarak toplumu bu kadar germeye de gerek yok. Burada siz muhtar ve aza adaylarından ricam; kimse kimseyi kırmasın. Bizler komşuyuz, yarın yüz yüze bakacağız, birbirimize karşı yüz kızartıcı davranışlardan kaçınmamız gerek. Seçimden sonra söylediğiniz şeylerden pişmanlık duymamamız lazım” şeklinde konuştu.

“ATAŞEHİR’DEKİ BÜTÜN MUHTAR VE AZA ADAYLARI BENİM ADAYIMDIR”

10 yıldır Ataşehir’de belediye başkanı olduğunu belirten İlgezdi, “Benim şahsi adayım yok, Ataşehir’deki bütün muhtar ve aza adayları benim adayımdır. Herkes bunu böyle bilsin. Ne ben ne de arkadaşlarım sizin seçim yarışınıza karışmayız. Ne benim ne de CHP ilçe başkanlığımızın bir adayı yoktur. Herkes çıkıyor kendisi yarışıyor. Ben bütün muhtar ve aza adaylarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, başarılar diliyorum” dedi.

“BU ÜLKEDE BİZ BERABER KARDEŞÇE VE DOSTÇA YAŞAYACAĞIZ”

Türkiye’de muhtarlara devlet bütçesinden desteği ilk defa kendisinin sağladığı ifade eden İlgezdi, mahallelerde karar alınırken muhtarlara danışılması ve onaylarının alınması gerektiğini belirtti ve muhtarların ilçe meclisine girmesi ve görüşlerini burada aktarması gerektiğini söyledi.

İlgezdi, “Ben Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in köy enstitülerinden mezun bir babanın çocuğuyum. Atatürkçü, cumhuriyetçi, çağdaş, laik bir insanım. Bu ülkede biz beraber kardeşçe ve dostça yaşayacağız. Ben her zaman, her şey yapılır ancak ülkemizde en çok kardeşlik ve sevgiye ihtiyacı var diyorum” şeklinde konuştu.