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Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı
GENEL 16.01.2020, 18:24
ÇANKIRI Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 124 personelin katılımı ile kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, çığ düşmesi, kayakçıların ormanda kaybolması ve teleferik arızası nedeniyle bölgeye Kastamonu ve Çankırı'dan Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekiplerinden oluşan 124 personel sevk edildi. Ekipler kar altında mahsur kalan ve kaybolan kişileri kurtarırken, teleferikte mahsur kalanlar ise, JAK timleri tarafından halatlar yardımıyla tek tek indirildi. Ekipler daha sonra bu kişileri, kurulan sağlık çadırına taşıdı.
'TATBİKATLARI HER YIL DÜZENLİ YAPIYORUZ'
Çankırı AFAD Arama ve Kurtarma Ekip Amiri Hakan Köroğlu, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Tatbikatımızın planını bir aydır yapıyoruz. Bu tatbikatlarımızı her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Geçmiş yıllarda bu tatbikatın aynısını Kastamonu kısmında yaptık. Bu yıl da Yıldıztepe tesislerinde yaptık. Tatbikatımız çok şükür kazasız, belasız istenildiği amaca uygun şekilde gerçekleştirmiştir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyoruz" dedi.
Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, çığ düşmesi, kayakçıların ormanda kaybolması ve teleferik arızası nedeniyle bölgeye Kastamonu ve Çankırı'dan Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekiplerinden oluşan 124 personel sevk edildi. Ekipler kar altında mahsur kalan ve kaybolan kişileri kurtarırken, teleferikte mahsur kalanlar ise, JAK timleri tarafından halatlar yardımıyla tek tek indirildi. Ekipler daha sonra bu kişileri, kurulan sağlık çadırına taşıdı.
'TATBİKATLARI HER YIL DÜZENLİ YAPIYORUZ'
Çankırı AFAD Arama ve Kurtarma Ekip Amiri Hakan Köroğlu, tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Tatbikatımızın planını bir aydır yapıyoruz. Bu tatbikatlarımızı her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Geçmiş yıllarda bu tatbikatın aynısını Kastamonu kısmında yaptık. Bu yıl da Yıldıztepe tesislerinde yaptık. Tatbikatımız çok şükür kazasız, belasız istenildiği amaca uygun şekilde gerçekleştirmiştir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyoruz" dedi.
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