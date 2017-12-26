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Ilgaz otelleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

ÇANKIRI ve Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan Ilgaz Dağı'ndaki otellerin 3 günlük yılbaşı tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağı’nda bulunan oteller...

Ilgaz otelleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
ÇANKIRI ve Kastamonu il sınırları içerisinde bulunan Ilgaz Dağı'ndaki otellerin 3 günlük yılbaşı tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.
Yeni yıl tatiline günler kala kayak merkezleriyle ünlü Ilgaz Dağı’nda bulunan oteller tıka basa doldu. Yılbaşı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan otel yöneticileri, bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti. Otel yöneticileri, pistlerde yeterli kar olmasına rağmen, hafta sonu yağması beklenen kar yağışı ile 2018 yılının kış turizmi adına güzel başlangıç yapmış olacağını söyledi. Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan kayak merkezinde, 3’ü özel sektöre ait olmak üzere toplam 7 otelde 1800 yatak kapasitesi bulunuyor. Ilgaz Dağı'nda, mekanik tesis olarak 2 teleski, 2 telesiyej bulunurken, 5 pistteki toplam uzunluk 5.5 kilometre. Yeni sezona merhaba diyecek olan Ilgaz’da meteorolojik verilere göre, hafta sonu yeni bir kar yağışı bekleniyor.

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