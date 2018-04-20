Ilgaz Dağı'nda kar yağışı

KASTAMONU ile Çankırı sınırlarındaki, kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na kar yağdı.

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat etkili olan kar yağışı sonrası Ilgaz Dağı'ndaki ağaçlar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar ise yol kenarında durarak Nisan ayı sonunda yağan karın oluşturduğu manzaranın fotoğrafını çekti.



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