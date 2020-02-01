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Ilgaz'da sömestr yoğunluğu
GENEL 01.02.2020, 17:34
ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.
Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatil boyunca otellerde tatilciler yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.
Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatil boyunca otellerde tatilciler yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.
14°
açık
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Namaz Vakti 01 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|37
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
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