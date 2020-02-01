Ilgaz'da sömestr yoğunluğu

ÇANKIRI ve Kastamonu arasındaki Ilgaz'da Yıldıztepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Ilgaz'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestr tatilinde büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından rezervasyon yaptıran tatilciler, otellerin doluluk oranını yüzde yüz seviyeye ulaştırdı. Tatil boyunca otellerde tatilciler yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, karla kaplı pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarırken, bazıları da kızaklarla kaymayı tercih etti.



