Ilgaz'da elektrik kesildi, teleferik durdu

Kastamonu- Çankırı illeri arasındaki Milli Parklar içerisinde bulunan kayak federasyonuna ait kayak tesisinde teleferik hattında elektrik kesildi. Kesinti sonrası vagonlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 45 dakika süren arıza sonrası havada kalan vagonlarda kimsenin olmadığı bildirildi.
Yetkililer arızanın ardından teleferik sisteminin yeniden çalışmaya başladığını belirtirken, bölgede düzenli kar yağışının olmaması nedeniyle kayak yapılamadığını, ancak teleferik sistemini sürekli kontrol amaçlı çalıştırıldığını kaydetti.
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