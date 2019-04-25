Ilgaz'da 6 ayda 13 ton atık toplandı

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde 6 ay önce başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, 13 ton atık toplandı. Toplanan atıklar, geri dönüşüm için Ankara'ya gönderildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelere atık ayrıştırma kutuları yerleştirildi. Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nun Toplum Yararına Çalışma Programı ile Ilgaz Kaymakamlığı'nda istihdam edilen 6 kişi, belediye tarafından temin edilen araçla ilçenin 70 noktasından atık topladı. Yaklaşık 6 ay önce başlatılan proje kapsamında, Ilgaz ilçe merkezi ve 75 köyden 13 ton atık toplandı. Toplanan kağıt, cam, pet şişe ve naylon gibi atıklar geri dönüştürülmek üzere Ankara'ya gönedirildi.

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