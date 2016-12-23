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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, pazartesi açılıyor

TÜRKİYE'nin en uzun tünellerinden olan Ilgaz Dağı Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü açılacak. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan...

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, pazartesi açılıyor
TÜRKİYE'nin en uzun tünellerinden olan Ilgaz Dağı Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle, 26 Aralık 2016 Pazartesi günü açılacak.
İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan karayolunun sürücüleri zorlayan Ilgaz Dağı geçidi 5 bin 370 metre uzunluğunda iki ayrı tünelin devreye girmesi ile ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak. 9 Kasım 2012 tarihinde temeli atılan tünelin hizmete açılması ile 35 dakikada geçilebilen Ilgaz Dağı 8 dakikada geçilebilecek. 572 milyon liraya malolan Ilgaz Dağı tünelinin ismi 15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak değiştirildi.
Karayolları yetkililerince verilen bilgiye göre, tünel hizmete girdikten sonra yıllık 345 bin 650 saat seyahat süresi tasarrufu sağlanırken, yaklaşık 8.5 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlanacağı ifade edildi. Tünelin Türkiye ekonomisine katkısının ise yıllık 40 milyon lira olması hedefleniyor. Tünel özellikle bölgede ağır yük taşıyan nakliyeciler açısından büyük bir kolaylık sağlayacağından nakliyeciler tarafından sabırsızlıkla hizmete girmesi bekleniyor.
Çankırı ve Kastamonu yönünden çift taraflı yürütülen çalışmalarda 3 Nisan 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı döneminde tünelin ışık gördü töreni düzenlenmişti. 26 Aralık 2016 Pazartesi günü yapılacak olan açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve çok sayıda bölge milletvekilinin katılması bekleniyor.

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