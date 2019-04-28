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İlçenin simgesi tekne tahrip edildi, çapaları çalındı

BURSA’nın İznik ilçesinde gaz betondan yapılan ve ilçenin simgesi olan antik tekne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Tahrip edilen antik teknenin çapaları da çalındı. İznik sahilinde gaz betondan yapılan ve...

İlçenin simgesi tekne tahrip edildi, çapaları çalındı
BURSA’nın İznik ilçesinde gaz betondan yapılan ve ilçenin simgesi olan antik tekne, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Tahrip edilen antik teknenin çapaları da çalındı.
İznik sahilinde gaz betondan yapılan ve 3 aylık çalışma sonrası tamamlanan antik tekne, saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler, teknenin içindeki testileri kırdı, çapalarını çaldı. Olaya tepki gösteren İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "4 medeniyete başkentlik yapmış ilçemiz maalesef kaçak kazılarla gündeme gelirken, böyle önemli bir çalışmaya yapılan saldırı bizi daha da üzmüştür. Burada sanatçı arkadaşlarımızın emekleri büyüktür. Gördüğümüz manzara bizi oldukça üzdü. Belediye olarak zarar verilen eserler onarılacaktır" dedi.
İlçenin simgesi olan tekneyi yapan sanatçılardan heykeltıraş Mecit Arslan ise "3 aylık bir çalışma sonucu, teknemizi tamamlamış, büyük emek harcamıştık. İnsanlar geliyor buraya, tekme atıyor, taş fırlatıyor. Gece gündüz demeden çalışmıştık'' diye konuştu.

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