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İlçenin en çalışkan kadını

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde oturan Selma Güldan (55) çalışkanlığı ile ilçede örnek oluyor. Konfeksiyon ve takı mağazası işleten, çiçek ve sebze yetiştiriciliği ile tavuk besiciliği yapan Güldan, yumurta ve sebzelerin çoğunu ihtiyaç...

İlçenin en çalışkan kadını
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde oturan Selma Güldan (55) çalışkanlığı ile ilçede örnek oluyor. Konfeksiyon ve takı mağazası işleten, çiçek ve sebze yetiştiriciliği ile tavuk besiciliği yapan Güldan, yumurta ve sebzelerin çoğunu ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor, kalanı ise satarak kendisine gelir elde ediyor. 2 çocuk annesi Selma Güldan, 'ilçenin en çalışkan kadını' olarak gösteriliyor.
Fındıklı ilçesinde oturan Selma Güldan, bir süre önce kaybettiği eşinin ardından iş hayatına atılmaya karar verdi. Konfeksiyonculukla işe başlayan Güldan, işi ilerletti, yan taraftaki dükkanı da kiralayarak takı satmaya başladı. Farklı iş alanlarına giren Selma Güldan, çiçek yetiştiriciliğine da merak saldı. Evinin bahçesini seraya dönüştüren ve 50'yi aşan çiçek çeşidi yetiştiren Güldan, çevre ilçelere toptan çiçek satışı işine girdi. Bağ ve bahçe işleri de yapan Selma Güldan, tarlasında sebze yetiştiriciliğiyle gelir elde etmeye başladı. Bahçesinde kümes kuran ve tavuk besiciliğinden elde ettiği yumurtalar ile tarlasındaki sebzeleri hem ihtiyaç sahiplerine dağıtan hem kendisi tüketen Güldan, azmi ile ilçenin en çalışkan kadını olarak gösteriliyor.
'ÇALIŞINCA DEĞİL, OTURUNCA YORULUYORUM'
Farklı iş kollarında çalışmasına rağmen zorluk yaşamadığını anlatan Selma Güldan, çalışmayı çok sevdiğini belirterek, "Pazar günü bile çalışıyorum. Ben dinçliğimi çok çalışmaya borçluyum. Şimdiki gençler çalışmayı pek sevmiyor ama benim için çalışmak hayatımda olmazsa olmazdır. Ben çalışmadan duramayan bir insanım. Çalışınca değil, oturunca yoruluyorum" dedi.
Bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri pazarda sattığını söyleyen Güldan, "Çiçekçilik merakım annemden geliyor. Annemin çiçeklere büyük merakı vardı. Ben de küçükken ondan görüp özenirdim. İçimde bir ukdeydi, şimdi gerçeğe dönüştürdüm. 50 dolayında çiçek çeşidi yetiştiriyorum, ilçelere satıyorum. Bunun yanında tavuk besliyorum. Köy yumurtalarını satıyorum, ihtiyaç sahiplerine de veriyorum.  Ekip biçtiğim tarlam var. Patlıcan, salatalık, lahana, mısır gibi sebzeler yetiştiriyorum. Bahçemde yetişen sebzeleri yemesem bile insanlara dağıtırım" diye konuştu.

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