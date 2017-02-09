İlçe nüfus müdürlüklerindeki mesai saati uzatıldı

ANKARA, () - YENİ kimlik kartı başvurularında İlçe nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunlukları azaltabilmek amacıyla mesai saatleri başta olmak üzere bir takım düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri yeniden düzenlendi. Yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri haftaiçi saat 19.00'a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle; "Yeni kimlik kartlarına başvurular, ülke genelinde, 02.01.2017 itibariyle başlamış olup; bugüne kadar 2 milyon başvuru alınmış, bu başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basılmıştır. Ancak son dönemde, Alo 199 hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulması, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangibir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup; yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri haftaiçi saat 19.00'a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlarımıza yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sistemimiz de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."