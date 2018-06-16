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İlayda'dan 12 yıldır haber yok

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, 12 yıl önce ailesiyle pikniğe giden ve o zaman 5 yaşında olan İlayda Taşçı (17), ormanlık alanda kayboldu. Gerek polisin gerekse jandarmanın sayısız araştırmalarına, İlayda'nın son haline yönelik...

İlayda'dan 12 yıldır haber yok

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de, 12 yıl önce ailesiyle pikniğe giden ve o zaman 5 yaşında olan İlayda Taşçı (17), ormanlık alanda kayboldu. Gerek polisin gerekse jandarmanın sayısız araştırmalarına, İlayda'nın son haline yönelik robot resimlerinin çizilmesine rağmen sonuç alınamadı. Umutlarının sürdüğünü belirten baba Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık; ama bulamadık. Umutla beklemekten başka çaremiz yok" dedi.
Buca ilçesinde oturan Saim- Bedriye Taşçı çifti, 9 Nisan 2006 tarihinde, ailece Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti. Gün boyunca piknik yapan, oyunlar oynayan Taşçı ailesi fertleri, akşam saatlerinde, eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, o zaman 5 yaşında olan kızları İlayda'nın olmadığını fark etti. Çift kendi çabalarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, İlayda'nın kaybolduğu bölgede günlerce köpeklerle arama yaptı. Her yere bakılmasına rağmen en ufak ipucu bile bulunamadı. İlayda'nın top oynadığı kuzeni, bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etti. Yol üzerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, böyle bir görüntüye rastlanılmadı. Köpeklerle piknik alanını günlerce arayan jandarma, olay günü o bölgede bulunan 12 bin 120 kişinin cep telefonlarının kayıtlarını incelerken, 214 kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin evleri ve iş yerleri arandı. Jandarma, yüzlerce ihbarı değerlendirdi, binlerce kişiyi sorguladı; ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, çalıntı otomobille yakalanan M.A.A. (16) da ifadesinde, kayıp olan İlayda Taşçı'yı kaçırıp, bir aileye sattıklarını, bir kadını altınları için kaçırdıktan sonra öldürüp, gömdüklerini ve çok sayıda hırsızlık suçuna karıştıklarını anlattı. Ancak daha sonra M.A.A.'nın da yalan söylediği ortaya çıktı.
BÜYÜMÜŞ HALİNİN ROBOT RESİMLERİ YAPILDI
Öte yandan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanları, 12 yıl önce kaybolan İlayda Taşçı'nın büyümüş halinin kilolu ve zayıf temsili iki fotoğrafını yaptı. Tüm güvenlik birimlerine bu resimler dağıtıldı. Kayıp ve kimliksiz kadınlarla DNA örnekleri eşleştirildi; ancak tüm bu çabalardan da sonuç elde edilemedi.
AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Kayıp kızlarının bulunacağından ümitlerini kesmeyen Saim ve eşi Bedriye Taşçı, İlayda kaybolduktan sonra dünyaya gelen diğer kızları İlaydanur ile teselli bulmaya çalıştı. Saim Taşçı, "Kızımı bulmak adına her şeyi yaptık; ama bulamadık. Umutla beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

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