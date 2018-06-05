İlaçlanan bahçenin yakınındaki 125 kovandaki binlerce arı telef oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki bir bahçede ürünlere atılan tarım ilacının, bitişik alandaki 125 kovandaki binlerce arıyı telef ettiği öne sürüldü. Kovanların sahibi 5 üretici, duruma tepki gösterdi.

Tahtaköprü Mahallesi'nde tarım ilacından zarar görenk ovanlardan 50'sinin sahibi olan bal üreticisi İbrahim Turan, "Tarla komşumuz ürünü zararlılardan korumak amacıyla bahçesini ilaçlamış. Bu ilacın arılara zararlı olduğunu bile bile yapmış bunu. İlaç atılmasının ardından 50 kovandaki bütün arılarımız öldü" dedi. 5 çiftçinin toplam 125 kovanındaki arılarının telef olduğunu ifade eden Turan, "Kovan başına bin liradan toplam 125 bin lira zarar var. Bu durumu Jandarma ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bildirdik. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.

HASAT DÖNEMİMİZ BAŞLAMADAN BİTTİ

15 kovandaki arılarının telef olduğunu söyleyen bal üreticisi Ahmet Akman ise "3 seneden bu yana tarla komşumuzu ikaz etmemize rağmen bahçesindeki ürünlerini ilaçlıyor. İlaçlama sonucunda arılarımız telef oldu. Hasat dönemimiz tamamen bitti. Biz kaç kez ikaz ettik ama dinlemedi. Zarar ettik" diye konuştu.

Akman, tahminen 650 bin dolayında arının telef olduğunu ifade etti. Akman, zararın telafi edilmesini istedi.



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