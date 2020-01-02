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İl Özel İdaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı
GENEL 02.01.2020, 10:03
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:13
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10