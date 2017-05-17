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İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, () - İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından verilen “Bir Tutam İlgi Bir Tutam Sevgi Kariyer Onursal Ödülleri” sahiplerini buldu.    İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma...

İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, () - İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından verilen “Bir Tutam İlgi Bir Tutam Sevgi Kariyer Onursal Ödülleri” sahiplerini buldu. 
 
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi (ÖYKMDB) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kariyer Kulübü'nün düzenlediği ödül töreni, üniversitenin Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Youtube kanalında yaptığı yayınlarla beğeni toplayan Kaan Sekban’ın sunduğu gecede, İKÜ’nün “kulturunilife” sosyal medya hesabında yayınlanan ankete katılan 6 bin öğrencinin oylarıyla seçilen birbirinden ünlü isimler öğrencilerle buluştu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Müjdat Gezen'in “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nü aldığı törende, Yılın En Duyarlı Oyuncusu Beren Saat, Yılın En Tarz Oyuncusu Merve Boluğur, Yılın En Beğenilen Erkek Sunucusu İrfan Değirmenci, Yılın En Beğenilen Erkek Tiyatro Sanatçısı Levent Üzümcü, Yılın En Beğenilen Kadın Sunucusu Nazlı Çelik, Yılın En Beğenilen Erkek Sanatçısı Kenan Doğulu, Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı Güliz Ayla, Yılın En Beğenilen Klibi İzmir Marşı ile Haluk Levent, Yılın En Beğenilen Filmi Dağ 2 ile Meltem Çirozlar, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu İlker Kaleli ve Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu Ata Berk Mutlu oldu. 
 

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