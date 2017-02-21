Meslek Yüksekokulu programlarında sektörel işbirliklerine önem veren İKÜ, iç giyim sektöründeki 305 firmayı bünyesinde toplayan TİGSAD ile imzaladığı protokol aracılığıyla sektörel eğitimin desteklenmesine yönelik önemli bir girişimde bulundu. İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tayfun Kaynaş, TİGSAD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Özhamaratlı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Moda Tasarımı Programı öğretim üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda imzalanan protokol kapsamında, öğrencilerin zorunlu stajlarını ilgili iç giyim firmalarında yapması sağlanacak, sektör temsilcileri ile bir araya gelecekleri konferanslar ve seminerler düzenlenecek; ayrıca firmalar ile ortaklaşa projeler gerçekleştirilecek.
İKÜ ile TİGSAD işbirliği protokolü imzaladı
İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı ile Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) arasında sektörel-akademik işbirliklerin önünü açan ve staj anlaşmalarının yer aldığı bir...
21 Şubat 2017 Salı 09:04
İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) İşletmecilik Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı ile Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) arasında sektörel-akademik işbirliklerin önünü açan ve staj anlaşmalarının yer aldığı bir protokol imzalandı
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