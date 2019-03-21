İklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdi

İSTANBUL, () - İklimsa, şubat ayı itibari ile bölgesel toplantılar düzenleyerek 5 farklı ilde Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servisleri ile buluştu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın markası İklimsa, Türkiye genelinde 450’den fazla yetkili satıcı ve servisi ile Adana, Ankara, İzmir, Antalya, İzmir ve İstanbul’da bir araya geldi. Şubat ayından itibaren arka arkaya gerçekleşen yıl değerlendirme toplantılarında, 2018 yılının kazanımlarının yanı sıra gelecek dönemin hedefleri paylaşıldı.

Toplantılarda konuşma yapan Teknosa Perakende ve Bayi – Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Öztorun, "Bugün, farklı ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün gruplarımızla çok geniş bir kitleye iklimlendirme çözümleri sunuyoruz. Hem kurumsal hem de perakende ürün ve hizmet kalitemizle verimli bir yılı geride bırakırken, duvar tipi klimalarda konumumuzu sağlamlaştırdık. Profesyonel tip klimalarda ise son 4 yılda pazar payımızı yüzde 173 artırdık.2018’de daralan VRF pazarında yüzde yüz büyüme başarısı gösterdik. Bu yıl kendi privatelabel markamız Sigma VRF ile pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. 2019, projelerde anahtar çözümlere odaklanacağımız bir yıl olacak” dedi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türkiye genelindeki tüm İklimsa yetkili satıcı ve servislerinin bir araya geldiği toplantılarda farklı kategorilerde başarı elde eden bayiler ve servisler ödüllendirildi. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Atlı Köşk’te düzenlenen İstanbul bölge toplantısında Türkiye ciro birinciliğine Yıldırım Soğutma hak kazanırken,düzenlenen törenlerde ‘Bölgesel Ciro’, ‘En Yüksek Malzeme Ciro’, ‘En Yüksek Montaj Adedi’ ve ‘10’uncu, 20’inci ve 30’uncu yıl kıdem” ödülleri de sahiplerini buldu.

Bölgelerde ciro birincileri şöyle; İstanbul bölge ciro birincisi: Yıldırım Soğutma, Adana bölge ciro birincisi: Beytaş Klima, İzmir bölge ciro birincisi: Cemka DTM, Antalya bölge ciro birincisi: Yeni Nesil Klima, Ankara bölge ciro birincisi: Araslar Ev Aletleri.