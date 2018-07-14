İkizdere vadisi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor

RİZE'nin İkizdere ilçesi, sık ormanla kaplı görüntüsü, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, şelaleleri, termal kaplıcaları, ahşap evleri ve dağlarıyla ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Kente yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ilçedeki İkizdere Vadisi, bozulmamış yeşil örtüsü, yayları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve muhteşem manzarasıyla dikkat çekiyor. Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de vadiye ilgi gösteriyor. Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye akın eden turistler, İkizdere Vadisi'ne gelerek buradaki doğal güzellikleri keşfetme imkanı bululuyor. Havadan görüntülenen vadi, turizm seyahat acentelerinin de ilgisini çekiyor. Acenteler seyahat rotalarına İkizdere'yi de alarak, turistleri eşsiz doğa manzarasıyla buluşturuyor.

'BÖLGE HUZUR VADEDİYOR'

İkizdere'nin turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan İlçe Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, bölgenin huzur ve sağlık vadettiğini söyledi. Köseoğlu, "İkizdere ilçesi yemyeşil bitki örtüsü ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgemiz; havası, suyu ile insana adeta huzur ve sağlık vadediyor. İkizdere ilçemizde bulunan ılıca termal otel, şifalı suyu ile birçok hastalığa deva oluyor. Bölgemizde bulunan bu kaplıca termal tesisin Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tetkikler ve araştırmalar sonrasında mineral açısından oldukça zengin olduğu ortaya konulmuştur. Var olan doğal güzellikler sebebiyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden biri İkizdere'dir. Ovit Yaylası'nda mayısın son haftasına kadar kayak yapma imkânı vardır. Bozulmamış, hâlâ otantik yapıya sahip yaylalarımız günümüze kadar gelmiştir. Turizm için büyük bir potansiyele sahip olan ilçeye yatırımcıların bekliyoruz. İlçemiz endemik türde çeşitlilik gösteren bir bölgededir. Fauna, kuş çeşitleri ve flora, çiçek türleriyle ilgilenen gezi ve fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" dedi.

BİNALARIN DIŞ CEPHESİ YENİLENİYOR

İlçe merkezindeki binaların dış cephelerini yöre mimarisine göre yenilemek için kolları sıvadıklarını da belirten Kösoğlu, "Sokaklardaki ışıklandırmanın ardından altyapı çalışmalarını yaptık. DOKA'ya (Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı) sunulan projemiz onaylandı. Kısa sürede proje kapsamında dış cephe kaplamalarını da bitirmek için çabalıyoruz. Binaların dört bir cephesi eski mimariye uygun olarak yapılacak. Sıvasız binaların da sıvalarının yapılmasından sonra dış kaplama çalışması bitirilecek. 1 milyon 900 bin liralık projenin yüzde 25'i İkizdereli vatandaşlar tarafından yüzde 75'ini ise DOKA karşılayacak" diye konuştu.



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