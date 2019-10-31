İkiz kız ve erkek tekvandocular, başarılarıyla dikkat çekiyor

EDİRNE'de, tekvando sporu yapan 12 yaşındaki ikizler Hasan ve Hüseyin Arslan ile Fikriye ve Filiz Aslan, turnuvalarda aldıkları dereceler ile takdir topluyor. İkizlerin antrenörü Metin Eşme, "Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. Başarılarındaki en büyük etkenlerden biri, kendi içlerindeki rekabet" dedi.Edirne Belediye Spor Tekvando Kulübü'nün ikiz sporcuları Hasan ve Hüseyin Arslan ile Filiz Nur ve Fikriye Naz Aslan başarılarıyla göz dolduruyor. Geçen Eylül ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın erkekler minikler kategorisinde Hasan Arslan Türkiye birincisi, ikizi Hüseyin Arslan üçüncü oldu. Kızlar minikler kategorisinde de Fikriye Naz Aslan Türkiye ikincisi, ikizi Filiz Nur Aslan Türkiye üçüncüsü oldu. Kardeşler aldıkları başarıların yanı sıra ikiz olmaları nedeniyle de büyük ilgi görüyor. İkizler, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorlar.'SPOR TARİHİNE İSİMLERİNİ YAZDIRACAKLAR'Edirne Belediye Spor Kulübü ve Tekvando Milli Antrenörü Metin Eşme, ikiz sporcuların tekvando sporunda çok başarılı olduklarını, başarılarındaki en büyük etkenin de kendi içlerindeki rekabet duygusu olduğunu söyledi. Eşme, şöyle konuştu:"Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. İkiz kız ve ikiz erkek sporcularımız var. Bu benim için büyük bir şans. Türk spor tarihinde ikiz sporcular olmuştur tabi ki ancak bizim şöyle bir şansımız var; Hem erkek hem kız ikizlerimiz var. Bu 4 sporcu, 2019 yılında Türkiye derecesi yaptılar. Bir antrenör için büyük şans ve Edirne içinde büyük bir gurur. Sporcularımız küçük olmalarına rağmen uzun yıllardır tekvandoya gönül verdiler, bu işi yapıyorlar. Başarılarındaki en büyük etkenlerden biri de, kendi içlerindeki rekabet. Onlar gerçekten kazanmak için yarışıyorlar, kardeşleriyle yarışsalar bile. Bu da onları başarıya taşıyor. Farklı sıkletlerde yarışmak onlar için bir anlamda şans. Bu sayede birbirlerine rakip olmuyorlar. Bunun Türk sporu için de büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu sporcularımız belki dünya şampiyonlarında olimpiyatlarda isimlerini yazdıracaklar. Ve dünya spor tarihine de isimlerini yazdırıp, tarihe geçecekler. Biz böyle sporculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız."'BİR BİRİMİZE RAKİP OLUYORUZ'Müsabakalarda ayrı kilolarda, antrenmanlarda ise birbirlerine rakip olduklarını söyleyen Filiz Nur Aslan, "Tekvando sporuna 4.5 yaşında başladık. Şu an 12 yaşındayız. Burada çalışırken rekabet içindeyiz. Şampiyonaya gittiğimizde ayrı kilolarda yarıştığımız için birbirimize rakip olmuyoruz. Bu nedenle şansımız artıyor. Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ben Türkiye ikincisi, kardeşim Türkiye üçüncüsü oldu" dedi.'RAKİBİM KENDİM OLUYORUM'Türkiye üçüncüsü Fikriye Naz Aslan da "Kardeşimle çalışmak büyük şans. Bu sayede rakibim kendim olmuş oluyorum. Beni motive ediyor ve mutluluk veriyor. Kardeş kardeşe çalışıyoruz. Okulda da sıra arkadaşım. Öğretmenler bizi bazen karıştırıyor" diye konuştu.HEDEFLERİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK30 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Hüseyin Arslan, hedefinin olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu ifade ederek, "Tekvando sporunu severek yapıyorum. Yaptığım dereceler ile Edirne'yi temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Hocamın destek olması beni mutlu ediyor. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" dedi. Hasan Arslan ise kardeşini rakip olarak gördüğünü belirterek, "Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Kardeşimi rakip olarak görüyorum, o benim kopyam. Onunda rakiplerini yenerek derece yapmasını istiyorum. Kardeşim ile olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.



