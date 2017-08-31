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İkiz kız kardeşler aynı gün öldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta 75 yaşındaki ikiz kız kardeşler sağlık sorunları nedeniyle birer gün arayla iki ayrı hastaneye götürüldü. Zinet Altınkök ve Nimet Baş, iki ayrı hastanede aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti. Sinop'un...

İkiz kız kardeşler aynı gün öldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, () - SİNOP'ta 75 yaşındaki ikiz kız kardeşler sağlık sorunları nedeniyle birer gün arayla iki ayrı hastaneye götürüldü. Zinet Altınkök ve Nimet Baş, iki ayrı hastanede aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti.
Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Nimet Baş, solunum sıkıntısı nedeniyle ailesi tarafından Samsun'da özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi gördüğü sırada bir gün sonra Sinop'un Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan ikiz kız kardeşi Zinet Altınkök kalp krizi geçirerek önce Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından da Samsun'daki başka bir özel hastaneye götürüldü. İkisi de ayrı hastanelerde tedavi görmeye başladı. Nimet Baş önceki gün saat 10.30’da hayatını kaybederken aynı gün saat 22.30'da da kız kardeşi Zinet Altınkök yaşamını yitirdi. Dün ikiz kız kardeşler için ayrı ayrı cenaze törenleri düzenlendi. Zinet Altınkök Çukurbağ Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, Nimet Baş ise Korucuk Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi.

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