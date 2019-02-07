İkinci yarıyıl alışverişinin lideri kalem ve defter oldu

İSTANBUL,() - e-ticaret platformu Hepsiburada, internet üzerinden yapılan okul alışverişi aramalarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 45 oranında arttığını açıkladı.

Okul alışverişleriyle ilgili müşterilerin taleplerini inceleyen şirket, ikinci yarıyıl alışverişlerinde de en tercih edilen ürünlerin başını kalem ve yazı gereçlerinin çektiğini, ardından da defterlerin geldiğini bildirdi. Araştırmanın sonucuna göre en çok okul alışverişi yapan şehirler İstanbul, Ankara, İzmir olarak sıralandı. En yoğun olarak 25-35 yaş aralığı tarafından yapılan kırtasiye alışverişinde, erkek müşteri sayısının daha fazla olduğu da belirtildi.

Verilere göre anne-babalar okul alışverişlerinde fiyat-kalite dengesi ve sağlamlık kadar sağlığa uygun malzeme kullanımına da önem veriyor. Özellikle çanta seçiminde, çocuklarının omurga ve iskelet yapılarına zarar vermeyecek modellere yöneliyor. Öğrenciler ise okul alışverişinde en çok ürünlerin sevdikleri çizgi film karakterlerini içerip içermemesini veya arkadaşlarıyla aynı ürüne sahip olmayı önemsiyor.

SIRADAKİ YILDIZLAR KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu veriden hareketle Hepsiburada, aile bütçesinde önemli bir paya sahip olan okul ihtiyaçlarına yönelik yılın ikinci okula dönüş kampanyasını başlattığını duyurdu.

Bu anlamda şirketten yapılan açıklamada, " İkinci yarıyıl zilinin çalmasıyla birlikte Hepsiburada, öğrenci ve velilerin yüzünü güldürecek bir kampanya başlattı. “Sıradaki Yıldızlar” isimli kampanyayla tüm okul ihtiyaçlarını ve ikinci dönem kırtasiye eksiklerini avantajlı fiyatlarla karşılamak mümkün. Her yaştan öğrencinin kalemden deftere, klasörden boyaya, not kâğıdından kalemtıraşa, yazı tahtasından oyun hamuruna, çantadan sanatsal malzemelere kadar tüm kırtasiye ihtiyaçları Hepsiburada’nın okula dönüş kampanyasında özel indirimlerle öğrencileri bekliyor" ifadelerine yer verildi.