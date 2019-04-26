İkinci el ürünler görenleri şaşırttı

KİŞİYE özel olması gereken diş protezi, lens, takma kirpik, işitme cihazı gibi ürünler, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bazı ikinci el satış sitelerinde yer alıyor. Bu ürünlerin satışının sağlığı tehdit ettiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, “Bunların ikinci el kullanımından, Hepatit B, C ve HIV virüsü bulaşabilmektedir” dedi.

Online internet siteleri hayatı kolaylaştırıyor. İkinci el ürünlerin kolaylıkla ulaşılabildiği bu sitelerde bazen sağlığı tehdit eden satışlara rastlamak da mümkün. Her gün binlerce kişinin alışveriş amacıyla ziyaret ettiği sitelerde satışa sunulan, diş protezi, lens, takma kirpik, işitme cihazı gibi ürünler görenleri şaşırtıyor. Kişiye özel olması gereken bu ürünler hakkında ‘az kullanılmış’, ‘pazarlık olur’ gibi satış ibareleri de yer alıyor. Konunun sağlık boyutuna ilişkin değerlendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay vatandaşı uyardı.

“ÖMÜR BOYU SÜRECEK HASTALIĞA YOL AÇABİLİR”

İkinci el medikal ürünlerin sağlık acısından ciddi sonuçlar doğurabileceği belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, şunları söyledi:

"Bu materyaller bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturur. Lens veya takma diş vücudun hassas bölgelerinde kullanılmakta ve bu bölgelerdeki en ufak tahriş veya küçük bir travma mukoza bütünlüğünü bozabilir ve enfekte materyalden bu şekilde bulaş olabilir. Bu yolla Hepatit B, C, HIV gibi hastalıklar bulaşabilmektedir. Bu materyallerin steril bir şekilde ambalajda ve işin uzmanları tarafından sterilizasyon koşullarına uyularak kullanılması gerekmektedir. Bunları ikinci defa kullanmak ortak kullanım anlamına geliyor. İlk kullanan kişide bulaşıcı bir hastalık varsa söz konusu materyal steril edilmeden bir başka kişi tarafından kullanıldığında o kişi bulaşıcı hastalığa yakalanabilir. Örneğin, Türkiye’de Hepatit B, hastalığı aile içinde birisinde var ise aile içindeki diğer bireylere de bulaşabiliyor. Bunun ortak kullanılan malzemeler ile geçebildiği düşünülüyor. Bu yolla geçen enfeksiyonların bazıları tedavi edilebilirken bazıları belki ömür boyu sürecek bir hastalığa neden olabilir.”

“YETKİLİLER GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALI”

Bu hastalıklara karşı önemli uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, “Bu ürünlerin ikinci el kullanımı sağlık açısından ciddi risk faktörü içeriyor. İnsanlar ucuz olmasından dolayı bu ürünleri alıyorlar. Ama bu yolla bulaşan ve belki ömür boyu devam edebilecek bir bulaşıcı bir hastalığa neden olabileceğini bilmeyebilirler. O nedenle yetkililer bu konuda tedbir almalıdır.