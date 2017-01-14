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İkinci çocuklarının doğduğu gün yeniden nikah kıydırdılar

İZMİR'de, boşanmalarına rağmen tekrar bir araya gelen Güler Özpolat ve Kahraman Özpolat çifti, ikinci çocuklarının dünyaya geldiği gün, hastanede yeniden nikah kıydırdı. İzmirli Güler ve Kahraman Özpolat çifti aralarında yaşanan...

İkinci çocuklarının doğduğu gün yeniden nikah kıydırdılar
İZMİR'de, boşanmalarına rağmen tekrar bir araya gelen Güler Özpolat ve Kahraman Özpolat çifti, ikinci çocuklarının dünyaya geldiği gün, hastanede yeniden nikah kıydırdı.
İzmirli Güler ve Kahraman Özpolat çifti aralarında yaşanan ailevi sorunlar nedeniyle boşandı. 14 yaşında bir çocukları olan çift, boşanmalarına rağmen görüşmeye devam etti. Güler Özpolat'ın bir süre sonra hamile kalmasıyla ikinci kez evlilik kararı alan çift, güzel bir hatıra olması açısından nikahın bebeğin doğum tarihiyle aynı gün olmasını planladı. Plana göre çiftin nikahı saat 11.00'de kıyılacaktı, doğum ise 13.00'te gerçekleşecekti.
Beklenenin aksine doğum önce olunca Güler ve Kahraman Özpolat çifti önce çocuk sahibi oldu, daha sonra da nikah memurunun Özel İzmir Egepol Hastanesi'ne gelmesiyle ikinci kez evlendi. Çifte mutluluk yaşayan Özpolat ailesi, 'Beyazıt Sanat' adını verdikleri 3.5 kilo ağırlığında sağlıklı bir erkek bebekleri oldu. İkinci çocuklarını kucaklarına alan ve aynı anda yeniden dünya evine giren Güler ve Kahraman Özpolat, bir ömür boyu mutlu olmak istediklerini ve bebeklerinin de kendilerine uğur getirdiğini belirtti.

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